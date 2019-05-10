Школьница полтора года не помнит, что было вчера

Кейтлин получила травму головы.

Врачи пока не нашли способа помочь 16-летней Кейтлин Литтл вернуть воспоминания, и уже полтора года девочка встаёт по утрам, не понимая, что происходит с ней и что было вчера, передает Life.

Всему виной стал несчастный случай на тренировке. Кейтлин, как обычно, занималась с одноклассниками, когда один из приятелей случайно ударил на тот момент 14-летнюю девочку по голове. Кейтлин мгновенно начала терять воспоминания, и, когда мама приехала забрать дочь с тренировки, она не смогла вспомнить, как открывается дверь машины.

Врачи уверили семью девочки, что воспоминания вернутся в течение трёх недель. С того дня - 12 октября 2017 года - прошло уже много времени, но Кейтлин так и не смогла восстановиться. Каждый раз она просыпается, думая, что ударилась головой только вчера, хотя прошло уже полтора года. Кроме того, мозг отказывается помогать девочке с повседневными делами.

- Мы живём, как в книге "Алиса в Стране чудес". Всюду стикеры: "Съешь меня", "Ты это любишь пить", "Попробуй это" и "Не бери одежду старшей сестры - она бесится", - рассказала младшая сестра Сара.

Кейтлин продолжает ходить в школу, хоть и приходится каждый раз объяснять ей, в каком классе она учится и в какой команде тренируется. Родители водят девочку по врачам в надежде, что те ей смогут помочь. Неравнодушные пользователи Сети собирают деньги на лечение Кейтлин, ведь все обследования и процедуры обходятся недёшево.

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