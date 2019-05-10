Горячую воду в Актау отключат почти на неделю

Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города.

Горячее водоснабжение отключат с 13 по 18 мая, передает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города.





- Приносим жителям извинения за причинение временных неудобств, - сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК-Казатомпром".

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