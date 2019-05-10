Горячую воду в Актау отключат почти на неделю
Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города.
Фото : smolgazeta.ru10 мая 2019, 16:08
Горячее водоснабжение отключат с 13 по 18 мая, передает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города.
- Приносим жителям извинения за причинение временных неудобств, - сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК-Казатомпром".
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969141-81b7b98a90d2b839c49b7fdeaf08846e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...