Названа причина пожара в автобусе в Петропавловске
Автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.
Фото : redsearch.org10 мая 2019, 16:25
В Петропавловске специалисты установили причину пожара в маршрутном автобусе, передает МИА "Казинформ".
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.
- Информация о возгорании на автобусной остановке поступила в 19:52. На место ЧС немедленно выехал дежурный караул пожарной части. На момент прибытия в 19:59 автотранспортное средство было полностью охвачено огнем. Пожар локализован в 20:03 и ликвидирован в 20:09. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - проинформировали в пресс-службе.
Огонь полностью уничтожил "зайчика". Специалисты департамента подчеркнули, что автомобиль полностью сгорает за 5-8 минут.
- Короткое замыкание электропроводки - наиболее распространенная причина пожаров на автотранспорте. Необходим постоянный контроль за техническим состоянием автотранспорта, особенно электрооборудования. В случае пожара необходимо немедленно вызвать пожарных и принять меры по тушению пожара - в каждом автомобиле должен быть исправный огнетушитель, - подчеркнули в пресс-службе.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969142-ebcda0e50565c59cf39dbafb6e9868cf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...