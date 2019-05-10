Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа причина пожара в автобусе в Петропавловске

Автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

Фото : redsearch.org10 мая 2019, 16:25

В Петропавловске специалисты установили причину пожара в маршрутном автобусе, передает МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, автобус загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

- Информация о возгорании на автобусной остановке поступила в 19:52. На место ЧС немедленно выехал дежурный караул пожарной части. На момент прибытия в 19:59 автотранспортное средство было полностью охвачено огнем. Пожар локализован в 20:03 и ликвидирован в 20:09. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, - проинформировали в пресс-службе.

Огонь полностью уничтожил "зайчика". Специалисты департамента подчеркнули, что автомобиль полностью сгорает за 5-8 минут.

- Короткое замыкание электропроводки - наиболее распространенная причина пожаров на автотранспорте. Необходим постоянный контроль за техническим состоянием автотранспорта, особенно электрооборудования. В случае пожара необходимо немедленно вызвать пожарных и принять меры по тушению пожара - в каждом автомобиле должен быть исправный огнетушитель, - подчеркнули в пресс-службе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты