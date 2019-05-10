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США подозревают Россию в манипуляциях с валютой

Вместе с Россией в этот список могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд.

Фото : YENİ.MOBİ10 мая 2019, 16:53

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает ТАСС.

- Пока перечень включает 12 стран, их число может увеличиться до 20, - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые страны будут включены в список из-за смены одного из критериев. Вместе с Россией туда могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США. В то же время Индия и Южная Корея будут исключены из документа.

Внесение страны в этот список, несет для нее определенные рыночные последствия. Также власти США будут обязаны вступить в переговоры с тем, кто манипулирует валютой.

Ранее Трамп заявлял, что Китай, Россия и Европейский Союз манипулируют своими валютами, чтобы получить торговое преимущество над США.


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