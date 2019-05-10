Неймар дисквалифицирован за драку с фанатом

Помимо трехматчевой дисквалификации, FFF условно отстранила бразильца еще на две игры.

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).

Дисциплинарная комиссия наказала футболиста за поведение после финального матча Кубка Франции против "Ренна". По окончании проигранного поединка Неймар повздорил с фанатом, оскорбившим игроков парижан, и ударил его. Помимо трехматчевой дисквалификации, FFF условно отстранила бразильца еще на две игры.

Инцидент произошел 28 апреля. ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти. Уходя с поля, Неймар вступил в конфликт с болельщиком и ударил его в подбородок.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

8 мая сообщалось, что форвард едва не подрался с партнером по команде Юлианом Дракслером. Немец обвинил Неймара в том, что тот слишком мало играет на команду. Бразилец ответил: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Ты хорош только для того, чтобы отдавать пасы назад".

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили "Барселоне" рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

Источник: Lenta.ru

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