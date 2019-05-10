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Неймар дисквалифицирован за драку с фанатом

Помимо трехматчевой дисквалификации, FFF условно отстранила бразильца еще на две игры.

Фото : realseolinks.com10 мая 2019, 18:11

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).

Дисциплинарная комиссия наказала футболиста за поведение после финального матча Кубка Франции против "Ренна". По окончании проигранного поединка Неймар повздорил с фанатом, оскорбившим игроков парижан, и ударил его. Помимо трехматчевой дисквалификации, FFF условно отстранила бразильца еще на две игры.

Инцидент произошел 28 апреля. ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти. Уходя с поля, Неймар вступил в конфликт с болельщиком и ударил его в подбородок.

8 мая сообщалось, что форвард едва не подрался с партнером по команде Юлианом Дракслером. Немец обвинил Неймара в том, что тот слишком мало играет на команду. Бразилец ответил: "Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Ты хорош только для того, чтобы отдавать пасы назад".

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили "Барселоне" рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

Источник: Lenta.ru


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