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Пропавший без вести студент в ВКО найден мертвым

При каких обстоятельствах он погиб - неизвестно.

Фото : Соцсети10 мая 2019, 18:52

18-летний студент Шемонаихинского колледжа, которого объявили в розыск месяц назад, обнаружен мертвым в Бородулихинском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В последний раз Дмитрия Кимбаева 2000 года рождения, видели в селе Песчанка Бородулихинского района. Через месяц парня нашли.

Участники группы Volontery_semey_lider_kz сообщили, что Дмитрий погиб. При каких обстоятельствах - неизвестно.

Знакомые парня пишут в соцсетях, что погибший найден в поле недалеко от Песчанки.


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