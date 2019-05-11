Допрос Порошенко, падения самолетов и дом в Италии за 430 тенге – мировые итоги недели

Краткий обзор основных событий освещаемых в мировых СМИ на уходящей неделе.

Уходящая неделя ознаменовалась стразу тремя авиакатастрофами, произошедшими в разных уголках мира и унесших жизни нескольких десятков человек. Также не остались без внимания СМИ события в Украине, где действующего президента Петра Порошенко Генпрокуратура никак не может заставить явиться на допрос, а один из политических деятелей страны заявляет о возможном распаде государства. Между США и Китаем нарастает экономическое противостояние, а Иран пригрозил возобновить работы по обогащению урана. Также произошел ряд событий, как позитивного, так и негативного плана, в мире спорта, культуры и в общественной жизни. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном еженедельном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Авиакатастрофы

Источник фото: Следственный комитет РФ

Сразу три авиакатастрофы произошли на уходящей неделе. Самая серьезная из них произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, где загорелся пассажирский авиалайнер SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Мурманск. По предварительной информации, самолет мог загореться из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил самолет, люди покидали лайнер на ходу. Вскоре стало известно, что при авиакатастрофе в Шереметьево из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа и 33 пассажира. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

7 мая авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список пассажиров самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево в Москве после жесткой посадки. Родственники погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч. Сумма страховых выплат может достигнуть 100 миллионов рублей. Кроме того, по воздушному кодексу в случае причинения вреда жизни или здоровью выплаты положены экипажу и бортпроводникам - в размере не менее одного миллиона рублей.

В тот же день была названа приоритетная версия крушения SSJ-100. По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке лайнера. Они не выработали топливо, из-за чего самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, что привело к жесткой посадке и воспламенению. Кроме того, следствие изучает, как наземные службы исполнили свою работу. По данным издания, они, возможно, не оперативно отреагировали на сообщения о ЧП в аэропорту. Все новости по данной теме можно прочесть в сюжете: "Пожар на самолете в Шереметьево".

Кроме того, 7 мая поступила информация еще об одной авиакатастрофе. В Мексике разбился самолет с пассажирами-болельщиками "Канело". Обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила, обнаружены на севере страны. Жертвами трагедии стали 13 человек – три члена экипажа и 10 пассажиров. Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

А 8 мая поступила информация об авиакатастрофе в Мьянме, где в международном аэропорту страны рухнул пассажирский самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Информации о пострадавших и подробностях происшествия не поступало.

Внутренняя политика

Источник фото: Українські Новини

6 мая представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики. Однако позднее он сообщил, что считает российского лидера врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.

А действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны. Как сообщают "Українськi Новини", источник издания в ведомстве рассказал, что главу государства будут допрашивать по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году. Информацию о вызове Порошенко на допрос подтвердил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) намерена обратиться в суд с требованием оштрафовать президента страны Петра Порошенко в случае его повторной неявки на допрос по делу об убийствах людей в ходе так называемого Евромайдана в 2014 году. Более того, если к тому моменту Порошенко официально оставит пост президента Незалежной, его доставят на допрос уже в принудительном порядке.

А 9 мая депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" выразил мнение, что Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии. Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы. По его словам Украину "просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки".

А вот президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в будущем своей страны. Во время торжеств по случаю Дня Победы, он заявил о невозможности свержения законной власти в стране. А также выразил мнение, что в Беларуси нет больше никакой опасности, кроме негативных событий в экономике. По его словам, даже если нынешнее поколение и власть "завтра уйдут на пенсию", то смогут оставить мирную страну.

Стоит отметить и поступок бывшего президента Бразилии Мишела Темера, который сдался полиции и прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу. Ранее сообщалось, что 21 марта Темера задержали в Сан-Паулу по подозрению в руководстве преступной организацией, занимавшейся коррупцией, однако отпустили через четыре дня по решению суда. Спустя несколько дней, ему были предъявлены новые обвинения в коррупции, связанные с комплексом атомных электростанций Angra на побережье Рио-де-Жанейро. Федеральный суд в Рио-де-Жанейро постановил в среду вернуть под стражу Темера на время следствия по ряду дел о коррупционных скандалах.

Геополитика

Источник фото: ptel.cz

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) в качестве сигнала властям Ирана о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников будет встречено "с безжалостной силой".

А президент Ирана Хасан Роухани заявил о своем решении частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Речь идет о приостановке продаж обогащенного урана и тяжелой воды на 60 дней. Роухани также пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

Продолжается экономическое противостояние между США и Китаем. Так, президент США Дональд Трамп, на встрече со своими сторонниками во Флориде заявил, что Китай сорвал сделку на торговых переговорах. По его словам, именно китайская сторона виновата в том, что сделка не состоялась. Глава государства предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто. Как подчеркнул президент США, "мы будем увеличивать пошлины и не отступим назад". 11 мая стало известно о том, что обещание он исполнил.

10 мая, глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ по прибытию в Вашингтон заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент Дональд Трамп, не решат проблему. Он подчеркнул, что это не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру.

Тем не менее, в министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары. При этом было отмечено, что "китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%". Также в Минкоммерции выразило надежду на то, что в ходе проходящих сейчас в Вашингтоне торговых консультаций стороны смогут урегулировать разногласия.

Ранее сообщалось, что отказ китайской стороны от компромиссов привел к нашумевшему заявлению президента США Дональда Трампа о том, что с 10 мая торговые пошлины на определенные китайские товары вырастут с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались. Пекин пообещал ввести ответные меры. 6 мая Вашингтон получил из Китая проект торгового соглашения между странами, в который не вошли большинство требований США. Отмечалось, что последний раунд переговоров между странами прошел очень плохо, потому что "Китай стал жадным".

Культура и общество

Фото: Жанар Колбачаева

6 мая в преддверии Дня Великой Победы в Санкт-Петербурге открылся памятник Герою Советского Союза, девушке-снайперу, славной дочери казахского народа Алие Молдагуловой. Выступая на церемонии открытия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов отметил, что "мы не просто увековечиваем память о нашей отважной землячке, а отдаем дань уважения всем героям Великой Отечественной войны, в том числе защитникам Ленинграда". В церемонии приняла участие прославленная казахская певица, Народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева, а также племянник героини – Сапар Молдагулов.

Создание памятника стало возможным благодаря общим усилиям правительства Санкт-Петербурга, Посольства Казахстана в России, акиматов Актюбинской и Атырауской областей. Автор творческого проекта – известный казахский скульптор Едиге Рахмадиев.

6 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся торжественный концерт по случаю открытия памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Гостями мероприятия стали представители государственных органов и деловых кругов, общественности Северной столицы, аккредитованного в городе зарубежного дипкорпуса, деятели науки и культуры, казахская диаспора и студенты.

Немало событий произошло на минувшей неделе в культурной и светской жизни дальнего зарубежья. Так Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. Мальчик весом 3,3 килограмма родился рано утром в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд. Вопреки традиции, о его появлении на свет объявили только во второй половине дня. Королевская чета назвала своего сына Арчи, а его полное имя звучит как Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor).

А известная американская певица Бритни Спирс получает угрозы от своего бывшего менеджера Сэма Лютфи. Судебные тяжбы между Лютфи и семьей Спирс продолжаются уже около 10 лет. Они касаются в том числе контрактов, действовавших между менеджером и певицей. 9 мая 2019 суд в Лос-Анджелесе вынес постановление, согласно которому бывшему менеджеру американской певицы Бритни Спирс запрещено приближаться к ней и членам ее семьи на 180 метров, а также каким-либо образом контактировать с ними.

Также появились новые подробности в деле о смерти вокалиста The Prodigy 49-летнего Кита Флинта, который в начале марта был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Следствие не установило точных обстоятельств смерти музыканта, но обнаружило в крови покойного существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина.

В Италии, на юге Сицилии в городе Муссомели, местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого - один евро (427 тенге). Будущим владельцам было выдвинуто условие - в течение года они обязаны провести капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро (около 40 тысяч тенге) за квадратный метр. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро (около трех миллионов тенге).Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

А султан Брунея Хассанал Болкиах заявил, что в отношении казней за супружескую измену и гомосексуальные связи будет действовать мораторий. Законы шариата, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле. Новые виды наказания, согласно нормам шариата, предусматривают не только побивание камнями за прелюбодеяния и однополый секс, но и ампутацию конечностей у осужденных за воровство. Стоит отметить, что Бруней - одно из самых богатых и обеспеченных государств мира и занимает одно из первых мест в Азии по уровню жизни.

Спорт

Источник фото: eurosport.ru

Кроме того, в СМИ дальнего и ближнего зарубежья активно обсуждались новости мира спорта. Так внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла очередная эпатажная выходка ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.

"Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещенных препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы" - написал Макгрегор в "Твиттере".

А футбольных болельщиков огорчила новость о том, что Франк Рибери покинет "Баварию" по окончании сезона. 36-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2007 года. На его счету 422 матча за немецкий клуб, ​в которых он забил 123 мяча и отдал 183 голевые передачи. В составе "Баварии" француз стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

Ливерпуль совершил главный камбэк года и вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале Лиги чемпионов встречались английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась невероятной победой хозяев со счетом 4:0. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на "Ванда Метрополитано" 1 июня.

Вторым финалистом Лиги чемпионов стал английский "Тоттенхэм". Встреча против голландского "Аякса" прошла 8 мая и завершилась со счетом 3:2. В финале команда встретится с английским "Ливерпулем".

Также на уходящей неделе была поставлена точка в деле Кокорина и Мамаева. Суд признал их виновными в побоях, а также признал наличие "хулиганских побуждений" в действиях футболистов.

В итоге Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, нападающего "Зенита" Александра Кокорина — к году и шести месяцам. Больше года футболисты проведут в колонии. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

Терроризм и криминал

Источник фото: IpNews

К сожалению, не обошлось на уходящей неделе и без негативных событий. Так, 8 мая в центре Кабула прогремел мощный взрыв, после чего началась стрельба. Пострадало 12 человек. Сообщалось, что "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

10 мая СМИ сообщили о взрыве на рынке в Багдаде. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате атаки погибли несколько человек, точное число жертв пока не сообщается.

Также на минувшей неделе в учебном заведении STEM в США произошла стрельба. По словам шерифа округа Дугласа Тони Сперлока, были госпитализированы восемь школьников. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что задержаны двое подозреваемых. Они также школьники.

А в аргентинском городе Ла Банда женщину арестовали после того, как она позволила другу своего сожителя изнасиловать ее одиннадцатилетнюю дочь в обмен на 65 долларов. По версии следствия, женщина, получив деньги, оставила девочку наедине с подозреваемым. К ее возвращению мужчина успел надругаться над ребенком и покинуть дом. Услышав жалобы дочери, женщина обвинила ее во лжи и заявила, что не станет писать заявление в полицию. Затем девочка рассказала о случившемся своей тете, которая обратилась к правоохранительным органам.

В Японии автомобиль в результате ДТП врезался в группу детей детсадовского возраста, которые находились на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они дожидались зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.По данным местных спасательных служб, по крайней мере 13 человек были госпитализированы.

На Алтае группа туристов из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. В результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. В числе погибших числится руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

Подготовил Владимир Демидов

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