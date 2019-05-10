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Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на веслах

Российский путешественник-рекордсмен завершил один из этапов кругосветки.

Фото : vistanews.ru10 мая 2019, 19:24

9 мая весельная лодка Федора Конюхова финишировала на островах Диего-Рамирес у берегов Южной Америки. Российский путешественник завершил этап одиночной экспедиции вокруг земного шара, сообщает РИА Новости.

Путь на лодке под названием "Акрос" через южный Тихий океан с запада на восток занял у Конюхова 154 дня 13 часов 37 минут. Экспедиция – это первый из трех этапов кругосветного одиночного перехода на лодке. Конюхов планирует завершить свой план в 2021 году.

В декабре 2019 года путешественник планирует перейти от мыса Горн до Австралии, мыс Люин, а в декабре 2020 года – из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого из этапов составит 120 дней. За все время пути Конюхов преодолеет 27 тысяч километров.


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