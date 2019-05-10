США арестовали судно КНДР
Это первый случай ареста северокорейского корабля американскими военными.
Фото : Wise Honest US Justice Department10 мая 2019, 20:21
Военные США впервые задержали судно из Северной Кореи, сообщает РБК.
Под арест попал крупнейший сухогруз в КНДР Wise Honest, он вмещает в себя более 17 тысяч тонн.
По данным Минюста США, КНДР скрывали происхождение Wise Honest и иностранные покупатели, которым судно привозило "тонны угля", не догадывались, что действуют в нарушение международных санкций.
- Эта схема позволила Северной Корее не только избежать санкций, но также использовать Wise Honest для импорта тяжелой техники в КНДР, — говорится в заявлении министерства.
Это первый случай ареста северокорейского корабля американскими военными.
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