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80 авто и мотоциклов приняли участие в пробеге 9 мая в Атырау

В ходе мероприятия участники пробега торжественно возложили цветы и венки у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания.

Фото : УВП Атырау10 мая 2019, 20:46

Автомотопробег прошел 9 мая, колонны проехались по окраинам и центральным улицам Атырау. Мероприятие собрало рекордное количество участников, сообщает Zakon.kz.

- 30 мотоциклов и 50 автомобилей, с флагами, украшенными военной символикой, начали путь со стороны аэропорта. Преодолев десятки километров, колонна завершила свой путь в парке Победы, - рассказал руководитель общественного объединения, атырауского мотоклуба "Wheels Brothers MC Atyrau" Олег Шмаль.

В ходе мероприятия участники пробега торжественно возложили цветы и венки у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания.


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