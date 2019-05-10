80 авто и мотоциклов приняли участие в пробеге 9 мая в Атырау

В ходе мероприятия участники пробега торжественно возложили цветы и венки у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания.

Фото : УВП Атырау

Автомотопробег прошел 9 мая, колонны проехались по окраинам и центральным улицам Атырау. Мероприятие собрало рекордное количество участников, сообщает Zakon.kz. - 30 мотоциклов и 50 автомобилей, с флагами, украшенными военной символикой, начали путь со стороны аэропорта. Преодолев десятки километров, колонна завершила свой путь в парке Победы, - рассказал руководитель общественного объединения, атырауского мотоклуба "Wheels Brothers MC Atyrau" Олег Шмаль. В ходе мероприятия участники пробега торжественно возложили цветы и венки у Вечного огня и почтили память погибших минутой молчания.

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