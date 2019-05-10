Казахстан вошел в топ-10 популярных стран для отдыха у россиян
Рейтинг составлен на основании данных сервиса путешествий Туту.ру.
Фото : ru.sitara.com10 мая 2019, 21:20
Специалисты российского сервиса путешествий проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года, сообщает РИА Новости.
Второе лето подряд самостоятельные путешественники выбирают прежде всего Грузию, которая занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания.
Также в первой пятерке Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).
В десятку самых популярных стран попали также Казахстан, Болгария, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969155-10f7e4443da8ec13fa0c1a780c882ae5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...