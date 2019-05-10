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Казахстан вошел в топ-10 популярных стран для отдыха у россиян

Рейтинг составлен на основании данных сервиса путешествий Туту.ру.

Фото : ru.sitara.com10 мая 2019, 21:20

Специалисты российского сервиса путешествий проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года, сообщает РИА Новости.

Второе лето подряд самостоятельные путешественники выбирают прежде всего Грузию, которая занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания.

Также в первой пятерке Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).

В десятку самых популярных стран попали также Казахстан, Болгария, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.


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