Казахстанский политолог высказал мнение об отсутствии протестов в праздники

В чем причина отсутствия протестов 9 мая?

Казахстанский политолог Марат Шибутов задался вопросом, - почему в праздничные дни в Казахстане не было протестов? Своим мнением он поделился в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Не было ни в Алматы, ни в других городах. Это, кстати, тоже интересный вопрос – не только почему какие-то события происходят, но почему и не происходят.

Протесты были 1 мая, но! Это были стихийные протесты, которые состояли из совсем разных групп – леваки-хипстеры, многодетные матери, пенсионеры, с кучей зевак, мимо проходящих, и просто вообще люди, которые увидели в парке группу людей и присоединились к ним. Как стало понятным, они друг друга тогда первый раз в жизни и увидели. Отсюда такой разнобой в лозунгах и требованиях. С такими собраниями кстати очень сложно вести переговоры – никакого единого листа требований нет, чего надо сами не знают, вести разговор не с кем.

- Я так думаю, исходя из личного опыта и опыта вообще приема граждан, у нас большая часть протеста носит психотерапевтический характер. Выскажет человек что у него на душе накипело, поговорит с тем, кто его выслушает и в большинстве своем это все что ему надо. Так оно первого мая в парке и было. Макежанов стоял и четыре часа говорил с протестующими, поэтому большая часть из них потом и разошлась.

А в чем особенность наших протестов – они непостоянные, неприоритетно и ни о чем. Организованные структуры могут делать акции по графику, когда надо, пусть с какими-то косяками, а вот стихийные митинги они одноразовые – человек на них сходил один раз и ему хватило.

Хипстеры больше акционисты, чем активисты – один раз поймали хайп с акции на марафоне и будут его обсуждать еще полгода. Потом могут еще что-нибудь сделать, а могут и нет – все зависит от вдохновения.

- Нуждающиеся многодетные матери в Алматы уже в большинстве своем уже сходили за помощью и ее им оказывают. Я уже ранее писал про наш центр "Бакытты отбасы", который сделан именно для них и уже 25% нуждающихся получили там помощь, остальные скоро получат. Так что там протестный потенциал исчерпан.

Реальных аблязовских структур в стране уже с прошлого года нет – есть несколько случайных людей, которые поддаются на пропаганду, но в основном там борьба виртуальная. А она только там и остается.

В чем причина отсутствия протестов 9 мая? Дело в том, что для протестов нужны:

1. Повод, причем возмущающий достаточно большую группу людей. Большую, потому что КПД перехода от возмущения до выхода на улицы очень низкий – может менее 1%

2. Наличие организованной структуры, которая бы скоординировала участников по месту, времени, цели и задачам

3. Определенное организационное обеспечение – кто-то должен сделать плакаты, взять мегафон или другое звуковое сопровождение

4. Надо оповестить журналистов, чтобы акция не прошла незамеченной. Или хотя бы вести трансляцию самим

5. Надо юридически обеспечить участников пикета, которые возможно будут потом задержаны. То есть нужны юристы и правозащитники

6. И самое главное, нужно понимание – почему осуществляется протест, что он хочет изменить, как дальше вести переговоры, если они будут, как донести свои идеи до всех необходимых адресов

То есть протестная акция – это и идеи, и технологии. Технологий нет, потому что нет организации. А какая идея должна была быть общей для протестующих?

За честные выборы? Ну вон Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатом в президенты, есть еще 5 кандидатов не от правящей партии. Можно проголосовать за любого.

За социальные льготы? Но они выдаются и в городе Алматы с этим делом лучше других регионов.

За то, чтобы Аблязова не выдали Казахстану? Ну эта идея, не сильно объединяющая.

За то, чтобы Тулесова и Толымбекова вышли из СИЗО? Они уже вышли.

Вообще беда нашей оппозиционной тусовки в последние пару лет, когда от протестов отошло старое поколение оппозиционеров – это неумение конвертировать лозунги в диалог.

Протест – это только начало политического процесса на самом деле. То есть идеальная схема для политика выглядит так:

1. Вывел людей на пикет

2. Встретился с представителями власти, озвучил им свою программу, назначил дату переговоров

3. Увел людей с пикета

4. На переговорах высказал свои требования, что-то уступил, что-то выиграл, выработал общее решение

5. Начал это решение осуществлять в пользу той социальной группы, ради которой на пикет и вышел

А у нас последнее время протест идет только ради хайпа, получения частички социальных поглаживаний в интернете и возможности конвертировать популярность во что-то еще. Но уже ясно, что известность протестующим можно получить, только если они лично знакомы с журналистами и лидерами общественного мнения.

Фактически, не было ничего, чтобы люди ради этого выходили на протесты – ни политически, ни лично.

Поэтому 9 мая протест остался виртуальным. В реальности, что все мы видели вчера в Алматы? Мы видели праздник, много радостных людей, красоту, весну и благодарность ветеранам.

Уже видно, что народ, включая протестных активистов, против примазывания аблязовцев к их акциям, ну и конечно против того, чтобы устраивать протесты на массовых праздничных мероприятиях – учитывая большое количество людей и возможность паники и давки, это фактически террористический акт. Все же здравомыслие побеждает.

Поэтому на сегодня мы можем констатировать, что тактика провокаторов не срабатывает, в этом контексте действия властей с учетом политической ситуации адекватны и результативны.

А с блокировкой, конечно, перестарались.

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