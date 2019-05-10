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Гуайдо заявил, что может согласиться на военное вмешательство США

По словам оппозиционера, он "бы, вероятно, принял" военное вмешательство Вашингтона.

Фото : MNews World10 мая 2019, 22:56

Оппозиционер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой Венесуэлы, заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США, сообщает РИА Новости.

Он поблагодарил людей, уже находящихся на улицах. Режим Николаса Мадуро сейчас переживает свои наихудшие времена, так как полон предательств, заговоров и недоверия, отметил политик.

- У нас есть поддержка мира, диктатура в своем худшем состоянии. 11 мая мы выйдем по всей стране, потому что каждый шаг, который мы делаем на улицах, посвящен Венесуэле, — написал он в своем Twitter.

По его словам, единственные иностранные подразделения, которые сейчас присутствуют в Венесуэле, это военные с Кубы, которая поддерживает президента Николаса Мадуро.

На просьбу журналиста итальянской газеты La Stampa прокомментировать "слухи о встрече с российскими дипломатами в Каракасе", Гуаидо отметил, что оппозиция "говорит со всеми странами, готовыми работать ради прекращения узурпации".

- У России есть интересы и контракты в Венесуэле, и мы будем их уважать, потому что мы серьезные люди, — сказал Гуаидо.

Он подчеркнул, что то же самое относится к Китаю и всем, кто выступает за "реальное решение".

Говоря о неудавшейся попытке госпереворота 30 апреля, Гуаидо отметил, что у оппозиции "будет больше возможностей, потому что больше людей присоединяются к операции "Свобода".


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