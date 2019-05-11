LADA Priora сбила "в прыжке" дорожный знак и приземлилась на крышу
Из задымившегося автомобиля парней вытащили прохожие.
Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Бокейханова. Столкнулись LADA Priora и Hyundai Getz, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Hyundai Getz двигался в восточном направлении по улице Рыскулова. Когда он стал поворачивать на улицу Бокейханова в него сзади врезался автомобиль LADA Priora.
От удара LADA стала на два колеса, ее повело юзом и автомобиль ударившись о бордюр подлетел, ударил дорожный знак, упал на землю, несколько раз перевернулся и крышей приземлился на тротуар.
Подбежавшие прохожие вытащили двух парней из автомобиля, поставили его на колеса и сняли клеммы с аккумулятора, так как машина задымилась.
Пока вызывали скорую и полицию, парни, которых вытащили из LADA убежали. Спустя какое-то время один из них, оказавшийся водителем, вернулся. Свой уход с места ДТП объяснил, тем, что должен был посадить брата на такси.
Пассажирку Hyundai госпитализировали.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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