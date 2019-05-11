LADA Priora сбила "в прыжке" дорожный знак и приземлилась на крышу

Из задымившегося автомобиля парней вытащили прохожие.

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Бокейханова. Столкнулись LADA Priora и Hyundai Getz, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Getz двигался в восточном направлении по улице Рыскулова. Когда он стал поворачивать на улицу Бокейханова в него сзади врезался автомобиль LADA Priora.

От удара LADA стала на два колеса, ее повело юзом и автомобиль ударившись о бордюр подлетел, ударил дорожный знак, упал на землю, несколько раз перевернулся и крышей приземлился на тротуар.

Подбежавшие прохожие вытащили двух парней из автомобиля, поставили его на колеса и сняли клеммы с аккумулятора, так как машина задымилась.

Пока вызывали скорую и полицию, парни, которых вытащили из LADA убежали. Спустя какое-то время один из них, оказавшийся водителем, вернулся. Свой уход с места ДТП объяснил, тем, что должен был посадить брата на такси.

Пассажирку Hyundai госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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