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Экс-футболиста сборной Казахстана избили в Подмосковье

Глеб Мальцев считался одним из самых перспективных нападающих Казахстана.

Фото : Prosports.kz11 мая 2019, 01:50

В Подмосковье избили бывшего нападающего сборной Казахстана Глеба Мальцева, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

- 31-летний футболист отмечал День Победы с практически незнакомыми, но вполне уважаемыми людьми и немного повздорил с ними, - говорится в сообщении.

Когда аргументы закончились – Мальцева избили. С травмами головы парень был доставлен в больницу.

Глеб Мальцев считался одним из самых перспективных нападающих Казахстана. В 2008 году в возрасте 20 лет он дебютировал в сборной во время матча с Англией на стадионе "Уэмбли". Но вскоре из-за проблем со здоровьем его карьера пошла на спад.


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