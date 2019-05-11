Экс-полковник МВД оказался маньяком, расстреливающим азербайджанцев

Бывший сотрудник подмосковной полиции был замешан в ряде убийств и преступлений.

После раскрытия убийства, которое произошло в октябре 2017 года на Новослободской улице в Москве, правоохранителям стало ясно, что они задержали серийного убийцу, сообщает РЕН ТВ.

Им оказался отставной подполковник МВД. Выяснилось, что он расстрелял выходца из Азербайджана после дорожного конфликта. Экс-сотрудник подмосковной полиции Алексей Жданов замешкался на светофоре, когда ему посигналил стоящий сзади водитель Infiniti. По словам пенсионера, 38-летний владелец иномарки презрительно посмотрел на его "Жигули". Тогда бывший полковник поехал за своим обидчиком и встретился с ним во дворе жилого дома на Новослободской улице.

- Ты что, тут самый главный? — спросил Жданов автомобилиста.

По словам экс-полицейского, Георгий Акопджанов в ответ обматерил его. Тогда Жданов достал пистолет Макарова и расстрелял оппонента.

- Мне посигналили, а я ехал в плохом настроении из-за домашних проблем и разозлился, - рассказал следователям полковник.

После убийства Жданов сжег свои "Жигули" и избавился от оружия, но был задержан в этот же день. Пенсионер пожаловался правоохранителям на тяжелые будни полицейского в отставке.

В ходе расследования следователи выяснили, что это не первая расправа Жданова над неугодным ему человеком. Он оказался причастен к убийству еще одного уроженца Азербайджана.

По версии следствия, его он убил за месяц до расстрела водителя Infiniti. Труп мужчины нашли в лесу в подмосковном поселении Десновское. На его теле были ножевые и огнестрельные ранения. Известно, что скончавшийся занимался частным извозом. Следователи пока выясняют причины расправы над таксистом.

Жданов, будучи сотрудником МВД, попадал под внутренние проверки из-за фальсификации материалов уголовного дела по разбою. По некоторым данным, в 1999 году он убедил потерпевшую отказаться от заявления. Его уволили, но вскоре он стал начальником уголовного розыска Климовска.

Спустя два года Жданов оказался в центре скандале из-за связи с проститутками. Он получал около трех тысяч долларов в месяц за то, что обеспечивал жрицам любви безопасность.

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