Сестры Вачовски перезапустят трилогию "Матрицы"

Информация о готовящемся продолжении "Матрицы" появилась еще в 2017 году.

Сестры Вачовски ведут работу над продолжением трилогии "Матрица". Об этом рассказал режиссер и каскадер Чад Стахелски. Его слова приводит Yahoo Movies.

Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах Киану Ривза, не уточнил будут ли Вачовски выступать в качестве режиссеров. "Я не уверен насчет Ланы", — признался он.

Ривз в свою очередь признал, что не сможет отказать, если его позовут на съемки с участием Вачовски. "Это был бы подарок", — сказал он.

Официального подтверждения от Warner Brothers пока не поступало.

Информация о готовящемся продолжении "Матрицы" появилась еще в 2017 году. Тогда The Independent сообщала, что кинокомпания Warner Bros. собирается посвятить новую ленту молодости Морфеуса. Предполагалось, что его может сыграть Майкл Б. Джордан, известный по фильмам "Крид: Наследие Рокки", "Этот неловкий момент" и "Хардбол".

"Матрица" — трилогия научно-фантастических фильмов, выходивших с 1999 по 2003 год. В ней рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.

Источник: Лента.ру

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