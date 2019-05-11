Стала известна личность спасителя ребенке в Нур-Султане

Погиб сержант войсковой части 47762 Сил воздушной обороны Ерлан Раимкулов.

Стало известно имя мужчины, спасшего тонувшую девочку ценой своей жизни, передает Zakon.kz.

"Спасая жизнь девочки, тонувшей в р.Есиль, погиб сержант войсковой части 47762 Сил воздушной обороны Ерлан Раимкулов. У него остались супруга и двое сыновей", - сообщил Ержан Багдатов в Facebook.

10 мая в 12:10 на реке Есиль, в районе садоводческого общества "Газмашаппаратура", спасателями ГУ "Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда" была оказана первая медицинская помощь девочке, 2007 г.р., которая прыгнула в реку за своей собакой и начала тонуть. Благодаря очевидцу, который рыбачил на берегу, девочка была спасена. К сожалению, мужчина, 1981г.р., спасший девочку сам не справился с течением и утонул, тело прибило к берегу и извлечено очевидцами.

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