Пешехода сбили в нескольких метрах от "зебры" в Алматы
По словам свидетелей, от него исходил запах спиртного.
В ночь на 11 мая в Алматы сбили пешехода рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, передает Zakon.kz.
Наезд на пешехода произошел на перекрестке улиц Навои и Токтабаева. По словам водителя автомашины Lada Vesta, он двигался по Навои в северном направлении. Неожиданно на перекресток выбежал молодой мужчина. Водитель не успел отреагировать и избежать наезда.
Удар был сильным, машина была сильно повреждена, а парня отбросило вперед на несколько метров.
Сразу после наезда к машине подошли двое парней и сообщили, что пострадал их друг. Они пошли на пешеходный переход и были уверены, что он идет за ними следом. Выяснилось, что товарищ решил перебежать дорогу в неположенном месте, в 10 метрах от "зебры".
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель: осколки от лобового стекла порезали ему лицо. Госпитализация не потребовалась.
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