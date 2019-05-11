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Пешехода сбили в нескольких метрах от "зебры" в Алматы

По словам свидетелей, от него исходил запах спиртного.

Фото : Zakon.kz11 мая 2019, 08:41

В ночь на 11 мая в Алматы сбили пешехода рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, передает Zakon.kz.

Наезд на пешехода произошел на перекрестке улиц Навои и Токтабаева. По словам водителя автомашины Lada Vesta, он двигался по Навои в северном направлении. Неожиданно на перекресток выбежал молодой мужчина. Водитель не успел отреагировать и избежать наезда.

Удар был сильным, машина была сильно повреждена, а парня отбросило вперед на несколько метров.

Сразу после наезда к машине подошли двое парней и сообщили, что пострадал их друг. Они пошли на пешеходный переход и были уверены, что он идет за ними следом. Выяснилось, что товарищ решил перебежать дорогу в неположенном месте, в 10 метрах от "зебры".

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал водитель: осколки от лобового стекла порезали ему лицо. Госпитализация не потребовалась.


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