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Пострадавшей из-за автобуса пенсионерке выплатят компенсацию

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по двум статьям.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 09:30

Алматинской пенсионерке, пострадавшей в результате ДТП на маршруте №405, будет выплачена компенсация за причинение вреда здоровью. Автопарк оплатит Айжан Карменовой медицинские и реабилитационные услуги, не дожидаясь страховых разбирательств, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности по двум статьям, согласно которым, по предварительным данным, он будет лишен водительских прав и обязан выплатить штраф в размере 40 МРП. Окончательное обвинение будет предъявлено после того, как будет установлена степень причинения вреда здоровью. Это станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Пока Карменову готовят к операции.

6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку Айжан Карменову в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги.


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