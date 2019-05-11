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Прогноз погоды на 11 мая озвучили синоптики

Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 09:38

В субботу, 11 мая, в Казахстане ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на западе, северо-западе, севере возможен град, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской с пыльной бурей. В Костанайской области ночью и утром местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. В Мангистауской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара.

Прогноз погоды в Алматы: +23, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: +22, ясно.

Полный прогноз погоды на 11 мая.


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