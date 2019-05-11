Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пилот 40 минут летел без сознания

Он не позавтракал.

Фото : © Pexels / Juhasz Imre11 мая 2019, 10:06

Австралийский пилот-стажер провел в воздухе 40 минут без сознания.

Случай произошел еще 9 марта. Пилот один летел из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд в пригороде Аделаиды. Накануне вылета он плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Более того, летчик был простужен.

В воздухе у него началась головная боль, и он поставил управление самолетом на автопилот. Диспетчерская пыталась установить связь с пилотом, однако это получилось, лишь когда он пришел в сознание, пролетая над океаном. Он все-таки посадил самолет, но не без помощи диспетчеров.

Летная школа Аделаиды, в которой стажировался пилот, намерена предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В частности, администрация учреждения обяжет пилотов сообщать перед полетом о продолжительности последнего сна и о приеме пищи.

Источник: Лайф


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты