Пилот 40 минут летел без сознания

Он не позавтракал.

Австралийский пилот-стажер провел в воздухе 40 минут без сознания.

Случай произошел еще 9 марта. Пилот один летел из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд в пригороде Аделаиды. Накануне вылета он плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Более того, летчик был простужен.

В воздухе у него началась головная боль, и он поставил управление самолетом на автопилот. Диспетчерская пыталась установить связь с пилотом, однако это получилось, лишь когда он пришел в сознание, пролетая над океаном. Он все-таки посадил самолет, но не без помощи диспетчеров.

Летная школа Аделаиды, в которой стажировался пилот, намерена предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В частности, администрация учреждения обяжет пилотов сообщать перед полетом о продолжительности последнего сна и о приеме пищи.

Источник: Лайф

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