Шымкентскому педофилу-насильнику вынесли приговор

Мужчина надругался над девятилетней девочкой в заброшенном доме.

Приговор по факту изнасилования девочки в поселке Тогус вынесен в специализированном суде по уголовным делам Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на vera.kz.

Суд признал подсудимого виновным по двум статьям уголовного кодекса РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего". Ему назначено наказание в 18 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Такое наказание для подсудимого запросил государственный обвинитель. Сторона потерпевшей девочки с таким сроком не согласна. Адвокат Айман Умарова считает, что 18 лет это слишком мягкое наказание для человека, который сначала 9-летнюю девочку изнасиловал, а потом еще и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

- Я недовольна приговором. Он совершил изнасилование малолетнего ребенка с особой жестокостью и помимо этого он совершил еще и действия сексуального характера. Понимаете, за одно из этих правонарушений можно получить столько лет, а он за два получил 18 лет. Я думаю, что мы будем оспаривать решение в части наказания. В остальном, я считаю, суд был объективен, – рассказала после оглашения приговора Айман Умарова.

5 января неизвестный мужчина надругался над 9-летней школьницей в населенном пункте Тогус. Девочка во время каникул возвращалась с тренировки, 20-летнего парня она встретила недалеко от школы. Он затащил девочку в заброшенный дом около железнодорожных путей, по которым многие дети ежедневно ходили в школу, и надругался над ней. Все эти его действия были доказаны еще в ходе досудебного следствия, говорит адвокат.

- Я довольна тем, как была собрана доказательная база. Не так важно, признал ли он вину, важно, чтобы были другие доказательства. И я считаю, что в совокупности все доказано. Редко, когда бывает, чтобы доказательства были так добыты и ювелирно отработаны. Например, биологическая экспертиза, которая показала следы. Молекулярно-генетическая экспертиза, ведь они даже почву изымали и нашли его следы биологические. Судебно-медицинская экспертиза, которая подтверждает доводы обвинения о том, что это было дважды. То есть было два разных насилия над ребенком: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Было и то и то, потому что пальцем это одно, а тут еще и другое. Там столько ранений было. Бедную девочку зашивали, она до сих пор по врачам ходит, – рассказывает Айман Умарова.

Ребенок в судебном следствии не участвовал, рассказывает адвокат. 9-летняя девочка все еще переживает случившееся. Она боится выходить на улицу, с опаской оборачивается и любого человека воспринимает как потенциального врага. Айман Умарова считает, что процесс восстановления ребенка будет длительным.

- Подсудимый вначале говорил, что признает вину, потом говорил, что не признает вину, что частично признает вину. Его признание это только для того, чтобы приговор был более мягкий. А в остальном я не увидела, что он раскаивается, как говорит. Это реально было изнасилование. И скажу, что это абсолютно доказанное уголовное дело, – говорит Айман Умарова.

Обе стороны намерены оспаривать решение суда в апелляционной инстанции.

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