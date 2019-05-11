Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Умер сценарист трех фильмов о Человеке-пауке

Пожилой кинодел скончался в своем доме в городе Сиэтл, данные об этом подтвердили изданию его помощники.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 11:19

На 93-м году жизни от естественных причин умер известный американский сценарист Элвин Сарджент, пишет Лайф со ссылкой на Deadline.

Пожилой кинодел скончался в своем доме в городе Сиэтл, данные об этом подтвердили изданию его помощники.

Сарджент написал сценарии фильмов "Богус" (1996), "Белый дворец" (1990), "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" (1972), "Чужие деньги" (1991), "Где угодно, только не здесь" (1999), "Неверная" (2002), а также трех фильмов о Человеке-пауке (2004, 2007, 2012).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты