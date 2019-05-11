Путин на льду отмахнулся от рефери, который решил помочь ему встать
К российскому лидеру подъехали дети и глава государства нагнулся, чтобы поднять шайбу и отдать ее ребятам.
Фото : Видео: © L!FE. Фото: rusargument.ru11 мая 2019, 11:23
Президент России Владимир Путин на льду отмахнулся от рефери, который решил помочь ему встать, пишет L!FE.
Курьез произошел в момент, когда на лед к президенту подъехали дети и глава государства нагнулся, чтобы поднять шайбу и отдать ее ребятам.
Путин в Сочи вышел на лед в составе команды "Легенды хоккея". Вместе с российским лидером играют Сергей Шойгу, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и другие.
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