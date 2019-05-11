Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматинской области орудовала воровская группа

Членов группировки задержали.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 11:29

В Алматинской области полицейские задержали членов преступной группы, промышлявших длительное время кражами чужого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В состав преступной группы входило трое сельчан из Жамбылского района, которым уже доказана причастность к совершению 40 краж из частных домовладений и квартир.

Задержание подозреваемых произведено в селе Узынагаш. Оперативники действовали одновременно по трем адресам. Все трое задержаны на дому. Один из подозреваемых ранее был судим.

Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции.

Согласно материалам расследования, группа действовала с начала 2019 года в селе Узынагаш и нескольких приближенных к райцентру населенных пунктах - Кайназар, Аксенгер, Фабричный и т.д. Причиненный потерпевшим ущерб оценивается на общую сумму около 10 миллионов тенге.

В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим кражам, имевшим место в регионе в текущем и прошлом году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты