В Алматинской области орудовала воровская группа

Членов группировки задержали.

В Алматинской области полицейские задержали членов преступной группы, промышлявших длительное время кражами чужого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В состав преступной группы входило трое сельчан из Жамбылского района, которым уже доказана причастность к совершению 40 краж из частных домовладений и квартир.

Задержание подозреваемых произведено в селе Узынагаш. Оперативники действовали одновременно по трем адресам. Все трое задержаны на дому. Один из подозреваемых ранее был судим.

Похищенное имущество частично изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Подозреваемые помещены под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции.

Согласно материалам расследования, группа действовала с начала 2019 года в селе Узынагаш и нескольких приближенных к райцентру населенных пунктах - Кайназар, Аксенгер, Фабричный и т.д. Причиненный потерпевшим ущерб оценивается на общую сумму около 10 миллионов тенге.

В настоящее время задержанные лица проверяются на причастность к другим кражам, имевшим место в регионе в текущем и прошлом году.

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