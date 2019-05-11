Два жителя столицы промышляли кражами автоаккумуляторов

Мужчин поймали на месте преступления.

Полиция Нур-Султана задержала двух подозреваемых в серии краж аккумуляторов из автомашин, передает Zakon.kz.

Полицейским неоднократно поступали сообщения от жителей о совершенных кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. В основном кражи совершались ночью из машин, не оборудованных устройствами сигнализации.

Сотрудники криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Нур-Султана. Оперативники застали их за очередным преступным промыслом. В настоящее время проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

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