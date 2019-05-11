60 пьяных водителей за неделю поймали в Алматинской области

На дорогах прошла отработка.

На автодорогах Алматинской области в рамках отработки "Безопасная дорога" задержали 60 водителей, уличенных в употреблении алкоголя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Было выявлено свыше 4000 административных правонарушений, связанных с несоблюдением ПДД. В их числе в отношении более 500 водителей составлены протоколы за превышение установленной скорости и выезд на полосу встречного движения. Кроме того, около 200 водителей были наказаны за то, что не уступили дорогу пешеходам. Именно эти три нарушения, как правило, влекут за собой дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.

В рамках полицейской отработки также продолжается работа с пешеходами, в отношении которых стражи порядка за неделю составили около 430 адмпротоколов.

Работа с пешеходами продолжается на постоянной основе. За неделю с их зарегистрировано 4 ДТП, в которых погибли два человека.

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