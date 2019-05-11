Трех жителей столицы задержали за рекламу сайтов с наркотиками

Интернет-ресурсы предлагали приобрести синтетические наркотики.

При активном содействии граждан столичные полицейские задержали трех местных жителей 30 и 32 лет за распространение рекламы интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

При задержании у подозреваемых были изъяты трафареты и баллончики аэрозольной краски. Задержанные лица привлечены к административной ответственности.

С начала года полицейскими выявлены более 100 сайтов, информация направлена к блокированию, установлено и привлечено к ответственности 7 человек.

Департамент полиции города Нур-Султан просит всех, кому известна информация о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности: 8 (7172) 71-63-93, 71-62-60 либо 102.

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