Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанец Дычко победил экс-соперника Кличко

Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях.

Фото : The Heavyweight Factory11 мая 2019, 13:01

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко победил техническим нокаутом американца Рэя Остина, передает Vesti.kz.

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене Hard Rock в Голливуде и был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем.

Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года в США и все поединки провел в этой стране.

48-летний Остин в феврале вернулся на ринг после трехлетней паузы. Теперь на его счету 10 поражений при 29 победах (18 нокаутом) и четырех ничьих.

На пике карьеры Остин претендовал на титул IBF, но проиграл нокаутом украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) в 2007 году. Перед этим он свел вничью поединок с будущим чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым (22-1-1, 17 КО). Среди других известных его соперников - канадец Бермейн Стиверн (25-4-1, 21 КО) в 2011 году и американец Энди Руис (32-1, 21 КО) в 2016-м, которым он проигрывал досрочно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты