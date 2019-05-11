Президентские выборы в Литве: объявлен день тишины

Сами выборы состоятся 12 мая.

День тишины объявлен в Литве перед назначенными на воскресенье президентскими выборами, одновременно с которыми пройдет голосование на двух референдумах, передает ТАСС.

Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьешайтите, агитация, согласно закону, запрещается за 30 часов до начала голосования.

- Запрет на агитационные публикации в СМИ, а также в социальных сетях, на размещение агитационного материала в общественных местах действует до закрытия избирательных участков в день голосования, - сказала она.

Исключение составляют рекламные плакаты кандидатов, размещенные на оборудованных самоуправлениями стендах.

- Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательного участка не должно быть никакого агитационного материала, - отметила Матьешайтите.

Голосование начнется 12 мая в 07:00 по местному времени (10:00 н-с). Мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 03:00 в субботу.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существуют возрастной ценз - 40 лет, требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет. Будущего руководителя избирают 2,472 млн граждан, обладающих правом голоса (всего в стране проживают 2,8 млн человек). Для голосования будет открыто около 2 тыс. участков.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 43-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может. Одновременно с президентскими выборами пройдут два референдума - о введении невозможного сейчас двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в Сейме (парламенте страны) со 141 до 121 депутата.

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