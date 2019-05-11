Елбасы наградил Алишера Усманова
Первый Президент Казахстана наградил учредителя компании "USM Holdings" Алишера Усманова орденом "Достық".
Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы11 мая 2019, 14:41
Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достық" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
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