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Елбасы наградил Алишера Усманова

Первый Президент Казахстана наградил учредителя компании "USM Holdings" Алишера Усманова орденом "Достық".

Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы11 мая 2019, 14:41

Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден "Достық" І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.


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