Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Инаугурация Зеленского может пройти в два этапа

19 мая президент должен принести присягу в зале Верховной Рады, а 3 июня — на стадионе "Олимпийский" в Киеве, предлагается в документе.

Фото : riafan.ru11 мая 2019, 15:27

Инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского предложили провести в два этапа. Проект соответствующего постановления внес в Верховную Раду депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

19 мая президент должен принести присягу в зале Верховной Рады, а 3 июня — на стадионе "Олимпийский" в Киеве, предлагается в документе. Это позволит привлечь максимальное число иностранных гостей и дать гражданам Украины возможность непосредственно присутствовать на мероприятии, говорится в пояснительной записке. Мероприятие должно транслироваться в прямом эфире на всех общенациональных каналах. Затем каждый год в "Олимпийском" глава государства должен выступать с отчетом перед украинским народом, уверен автор проекта постановления.

Верховная Рада обязана утвердить дату инаугурации Зеленского. Церемония должна состояться не позднее 30 мая.

Ранее Зеленский призвал назначить мероприятия на 19 мая и сравнил уходящего президента Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом "тянет" из гостиницы полотенце и тапочки. В администрации Порошенко ответили, что "Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

Источник: Лента.ру


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты