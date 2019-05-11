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Акмолинские спасатели предотвратили попытку суицида

Оперативный дежурный ДЧС смог убедить мужчину отказаться от самоубийства.

Фото : Скриншот с видео11 мая 2019, 16:16

В Щучинске, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, приготовившись прыгнуть с балкона многоэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

- В течении 30 минут оперативный дежурный ДЧС Акмолинской области разговаривал с мужчиной по телефону. Оказав психологическую помощь, смог убедить не совершать суицид, - говорится в сообщении.


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