Акмолинские спасатели предотвратили попытку суицида
Оперативный дежурный ДЧС смог убедить мужчину отказаться от самоубийства.
Фото : Скриншот с видео11 мая 2019, 16:16
В Щучинске, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, приготовившись прыгнуть с балкона многоэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.
- В течении 30 минут оперативный дежурный ДЧС Акмолинской области разговаривал с мужчиной по телефону. Оказав психологическую помощь, смог убедить не совершать суицид, - говорится в сообщении.
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