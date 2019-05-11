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Шымкентские полицейские пригласили "танкиста" на беседу

По словам автовладельца, нарушать ПДД он и не намеревался.

Фото : otyrar.kz11 мая 2019, 16:52

В Шымкенте полицейские выявили водителя автомашины, который переделал свое транспортное средство под танк Т-34 в честь празднования Дня победы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Сотни жителей третьего мегаполиса страны по достоинству оценили идею владельца Hyundai. По словам самого автовладельца, нарушать ПДД он и не намеревался.

- Спасибо сотрудникам полиции за их работу. Меня сегодня пригласили в полицейский участок для проведения разъяснительной беседы, в ходе которой мне объяснили, что подобные дела на дороге не допустимы. После чего полицейские отпустили меня. Огромное спасибо нашим стражам порядка за понимание. Прошу прощения у жителей Шымкента, - сказал водитель Hyundai.


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