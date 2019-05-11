Сирийская армия уничтожила более 40 террористов в провинции Хама
Правительственная армия уничтожила также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.
Фото : Hidayat TV11 мая 2019, 17:32
Правительственная армия Сирийской Арабской Республики отразила контратаки боевиков на севере провинции Хама. В ходе боестолкновений были ликвидированы более сорока бойцов запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", сообщает Вести.Ru.
По данным телеканала Al-Mayadeen, правительственная армия уничтожила также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.
Кроме того, были нанесены ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам группировки в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сиджна и Шейх-Мустафа на юге соседней провинции Идлиб.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969190-27ba56f1094e6628bc4cad426029d870
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...