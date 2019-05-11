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Сирийская армия уничтожила более 40 террористов в провинции Хама

Правительственная армия уничтожила также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.

Фото : Hidayat TV11 мая 2019, 17:32

Правительственная армия Сирийской Арабской Республики отразила контратаки боевиков на севере провинции Хама. В ходе боестолкновений были ликвидированы более сорока бойцов запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра", сообщает Вести.Ru.

По данным телеканала Al-Mayadeen, правительственная армия уничтожила также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.

Кроме того, были нанесены ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам группировки в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сиджна и Шейх-Мустафа на юге соседней провинции Идлиб.


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