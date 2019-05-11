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Димаш удивился китайским фонтанам со своим изображением

На улице одного из китайских городов установлено изображение Димаша с открытым ртом. Изо рта льется вода.

Фото : BNews.kz11 мая 2019, 17:49

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился на своей странице в Instagram необычным видео, сообщает Zakon.kz.

На улице одного из китайских городов установлено изображение самого Димаша с открытым ртом. Изо рта льется вода.

- Тем временем в Китае появились очень странные фонтаны, - прокомментировал видео Димаш.


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