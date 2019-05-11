Головкин и Роллс дали согласие на внезапные допинг-тесты перед боем

В андеркарте этого поединка выступят Елеусинов и Ахмедов.

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) пройдут допинг-тестирование перед боем, сообщает Vesti.kz.



За пробы отвечает VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), с которой сотрудничают боксерские федерации. Вступая в программу, бойцы дают согласие на внезапные проверки.

- VADA приветствует Головкина и Роллса в нашей программе, - говорится в твиттере Ассоциации.

Бой Головкин - Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В андеркарте выступят еще два казахстанца - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО) и Али Ахмедов (14-0, 10 КО).



Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту с платформой DAZN.

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