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Головкин и Роллс дали согласие на внезапные допинг-тесты перед боем

В андеркарте этого поединка выступят Елеусинов и Ахмедов.

Фото : East Side Boxing11 мая 2019, 19:59

Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) пройдут допинг-тестирование перед боем, сообщает Vesti.kz.

За пробы отвечает VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), с которой сотрудничают боксерские федерации. Вступая в программу, бойцы дают согласие на внезапные проверки.

- VADA приветствует Головкина и Роллса в нашей программе, - говорится в твиттере Ассоциации.

Бой Головкин - Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В андеркарте выступят еще два казахстанца - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (6-0, 3 КО) и Али Ахмедов (14-0, 10 КО).

Для Головкина предстоящий поединок станет дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по контракту с платформой DAZN.


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