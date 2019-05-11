У американца на заднем дворе подрались медведи
Животные не обращают ни малейшего внимания на свидетеля событий.
Фото : YouTube11 мая 2019, 21:51
Житель Нью-Джерси снял на видео схватку двух огромных медведей во дворе своего дома, сообщает Life.ru.
Видео противостояния опубликовано в YouTube.
Медведи, стоя на задних лапах, рычат и кусаются. Примечательно, что животные не обращают ни малейшего внимания на свидетеля событий. Однако американец через несколько секунд все же решил возвратиться в дом, поскольку хищники подобрались ближе к крыльцу.
После необычного случая Бэйл рассказал порталу NJ.com о своих впечатлениях от увиденного. Он был очень удивлен, обнаружив хищников у себя во дворе.
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