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У американца на заднем дворе подрались медведи

Животные не обращают ни малейшего внимания на свидетеля событий.

Фото : YouTube11 мая 2019, 21:51

Житель Нью-Джерси снял на видео схватку двух огромных медведей во дворе своего дома, сообщает Life.ru.

Видео противостояния опубликовано в YouTube.

Медведи, стоя на задних лапах, рычат и кусаются. Примечательно, что животные не обращают ни малейшего внимания на свидетеля событий. Однако американец через несколько секунд все же решил возвратиться в дом, поскольку хищники подобрались ближе к крыльцу.

После необычного случая Бэйл рассказал порталу NJ.com о своих впечатлениях от увиденного. Он был очень удивлен, обнаружив хищников у себя во дворе.


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