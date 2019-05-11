Художник комбинирует фото знаменитостей, чтобы получить идеальный образ

Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), используя Photoshop, создает идеальную внешность человека.

Художник всего лишь совмещает два снимка знаменитостей и получает совершенство с чертами самых красивых людей на планете. Результаты его работы поражают!

1. Брэд Питт и Итан Хоук.

2. Эмма Уотсон и Кристен Стюарт.

3. Джаред Лето и Хит Леджер.

4. Элизабет Олсен и Скарлетт Йоханссон.

5. Арнольд Шварценеггер и Колин Фаррелл.

6. Ченнинг Татум и Том Хиддлстон.

7. Кира Найтли и Натали Портман.

8. Хью Джекман и Майкл Фассбендер.

9. Идеальная девушка Человека-паука: Кирстен Данст и Эмма Стоун.

10. Том Хиддлстон и Дженсен Эклз.

11. Натали Дормер и Эльза Хоск.

12. Джейк Джилленхол и Мэтт Бомер.

13. Эмма Уотсон и Тейлор Свифт.

14. Крис Пратт и Харрисон Форд.

15. Анджелина Джоли и Меган Фокс.

Источник: BigPicture

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