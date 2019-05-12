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В США танкер столкнулся с баржами: 9 тыс. баррелей нефти вылилось в воду

От удара одна из барж опрокинулась, а вторая повредилась.

Фото : Скриншот с видео12 мая 2019, 00:05

Тонны нефтепродуктов вытекли в воду после столкновения танкера и буксира с нефтяными баржами в США, сообщает портал "Известия".

Нефтяной танкер и буксир, который транспортировал две баржи с нефтепродуктами, столкнулись в Хьюстонском судоходном канале в Техасе. В итоге в воду вытекли тонны нефтепродуктов, передает CBS News, ссылаясь на заявление береговой охраны США.

От удара одна из барж опрокинулась, а вторая повредилась. При этом в каждой из них было около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.


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