В США танкер столкнулся с баржами: 9 тыс. баррелей нефти вылилось в воду

Тонны нефтепродуктов вытекли в воду после столкновения танкера и буксира с нефтяными баржами в США, сообщает портал "Известия".

Нефтяной танкер и буксир, который транспортировал две баржи с нефтепродуктами, столкнулись в Хьюстонском судоходном канале в Техасе. В итоге в воду вытекли тонны нефтепродуктов, передает CBS News, ссылаясь на заявление береговой охраны США.

От удара одна из барж опрокинулась, а вторая повредилась. При этом в каждой из них было около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.

