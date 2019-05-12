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Мигель Лопес из "Астаны" занял четвертое место на первом этапе велогонки в Италии

Гонщики вышли на дистанцию в центре Болоньи, а завершили "разделку" на вершине холма в Сан-Луке.

Фото : wonogicris.ga12 мая 2019, 01:15

Капитан велокоманды "Астана" на "Джиро д'Италия-2019" Мигель Анхель Лопес показал четвертый результат на первом этапе стартовавшей 11 мая, итальянской супермногодневки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Джиро" началась с индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Гонщики вышли на дистанцию в центре Болоньи, а завершили "разделку" на вершине холма в Сан-Луке.

Расстояние в 8,2 километра с лучшим результатом преодолел словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Его время - 12 минут 54 секунды. Вторым стал англичанин Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (+19), третьим - экс-лидер "Астаны" итальянец Винченцо Нибали, выступающий за Bahrain-Merida, (+23). Лопес занял четвертое место, проиграв Рогличу 28 секунд.


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