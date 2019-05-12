Претенденты в президенты. Открыты врата Рая, шайтан окован. Эвакуация казахстанцев из Сирии

На пост главы государства претендуют семь человек.

Уходящая неделя запомнилась казахстанцам началом Священного месяца Рамазан, Днем Победы и еще одной эвакуацией казахстанцев из зоны боевых действий, сообщает Zakon.kz в обзоре новостей.

Открылись врата Рая

6 мая у мусульман начался тридцатидневный пост - ораза. Он проходит в благословенный месяц Рамазан, когда был ниспослан Священный Коран. Как отмечают духовные лица, в этот месяц открываются врата Рая, в этом месяце окован шайтан, в этом месяце ниспосылается бесчисленное количество благ, и обильная милость Всевышнего проливается на Его рабов.

Поздравляя казахстанцев с этим знаменательным событием, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: "Рамазан – это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели. В Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия. Пусть дни Священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!".

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз в своем обращении к гражданам страны призвал соотечественников активно участвовать в дни поста в благотворительных мероприятиях, а предпринимателей по возможности не завышать цены на продукты питания. "В этом священном месяце, когда за благие дела есть возможность получить многократное вознаграждение и благословение Всевышнего, призываю вас оказывать помощь и поддержку многодетным семьям, пожилым людям, матерям-одиночкам, людям с ограниченными возможностями, сиротам, больным", - подчеркнул муфтий. В рамках этого в Казахстане в эти дни усилиями служителей мечетей и предпринимателей проходит множество благотворительных и иных акций, направленных на улучшение качества жизни сограждан.

Семь претендентов на пост главы государства

6 мая Центральная избирательная комиссия досрочно, на пять дней раньше, завершила регистрацию кандидатов в Президенты. Таким образом, все семь кандидатов, подавших заявления, были успешно зарегистрированы. Этому способствовало то, что в ЦИК были изменены некоторые правила и ускорены бюрократические процессы по предоставлению сведений от государственных органов.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев. Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел. Далее регистрацию получили кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов и кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева. 6 мая официально были зарегистрированы кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

По плану Центризбиркома этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая, однако досрочное завершение данной процедуры не повлияло на начало предвыборной агитации, она стартовала, как и было намечено, после 18:00 11 мая и продлится до 8 июня.

- Тот факт, что в сжатые сроки кандидаты и их доверенные лица довольно быстро собрали требуемое количество подписей в свою поддержку, позволяет говорить о заметной заинтересованности среди граждан относительно предстоящих выборов и своего возможного участия в них, - считает известный казахстанский эксперт-политолог Андрей Чеботарев. - С завершением регистрации всех кандидатов в президенты РК определились основные контуры следующего этапа избирательной кампании, связанного с предвыборной агитацией. В наших условиях основная линия конкуренции будет касаться второго места, обеспечивающего ее будущему обладателю определенный базис для дальнейшего продолжения своей политической карьеры.

Такой интерес, по мнению Чеботарева, "может быть обусловлен следующими основными факторами. Во-первых, впервые от действующей власти на этих выборах представлен не Нурсултан Назарбаев, а другой кандидат в лице Касым-Жомарта Токаева. С одной стороны, для широких масс населения он практически малоизвестен с точки зрения влияния, взглядов, отношения к разным вопросам развития страны и т.д. С другой стороны, у второго президента не наблюдается чего-то такого, чтобы решительно отталкивало значительную часть электората. Да и эффект новичка избирательной гонки тоже может сыграть свою роль.

Во-вторых, после продолжительного, с 2005 года, перерыва в президентских выборах участвует представитель оппозиции в лице Амиржана Косанова, выдвинутый национал-патриотическим движением "Ұлт тағдыры". Его, правда, нельзя назвать единым кандидатом от оппозиционных сил, которые вследствие разных причин на сегодняшний день разобщены и не имеют прежнего влияния. Однако с учетом своего бэкграунда и при условии хорошей работы избирательного штаба Косанов способен мобилизовать в свою поддержку приличную часть протестного электората.

В-третьих, для одних казахстанцев эти выборы, скорее всего, связаны с ожиданием определенных перемен, а для других – со стабильностью, исключающей каких-либо социально-политических потрясений в условиях смены руководства страны. Есть, конечно, третьи, которые недовольны происходящим, и четвертые, наоборот, равнодушные ко всему этому. Однако для проведения голосования достаточным будет участие именно представителей первых двух категорий. Кроме того, среди недовольных тоже не будет единства, поскольку найдутся желающие отдать голоса за представителя оппозиции вместо бойкотирования выборов".

- Теперь остается дождаться представления всеми кандидатами своих предвыборных программ, чтобы понять, насколько они могут повлиять на их будущий электоральный рейтинг, - заключил политолог.

Выборы в Казахстане, которые пройдут 9 июня, будут под пристальным вниманием 45 международных наблюдателей.

7 мая и 9 мая - красные дни календаря

7 мая казахстанцы отмечали День защиты Отечества. 7 мая 1992 года Президент Казахстана, Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил РК, но государственным праздником и выходным этот день стал спустя 20 лет. Впервые красным днем календаря 7 мая было в 2013 году. С тех пор в этот день каждый год проводили военный парад, но в этом году парада не было, его заменили крупномасштабными военными учениями "Айбалта 2019", которым Президент Токаев дал высокую оценку.

Вооруженные силы РК – главный гарант безопасности и нерушимый оплот суверенитета, мирного покоя нашей страны. День образования ВС РК золотыми буквами вписан в славную летопись независимого Казахстана. За годы Независимости в стране создана боеспособная, мобильная и хорошо оснащенная армия. Государственная поддержка армии позволила поднять престиж воинской службы.

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне. В Казахстане, как и во всех бывших республиках СССР и многих странах Европы, День Победы считается одним из самых важных праздников, у нас он является государственным праздником.

За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Наши соотечественники храбро сражались на полях сражений, 497 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды Героями СССР. Алия Молдагулова и Маншук Маметова стали Героями Великой Отечественной войны посмертно. Первыми Знамя Победы на Рейхстаге установили казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов.

Традицией последних лет, как и во многих странах мира, стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции "Бессмертный полк".

- Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле, - сказал Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем Победы. - Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания. Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения.

Спецоперация "Жусан-2" по возвращению казахстанцев из Сирии

7-9 мая в результате мер, принятых спецслужбами Казахстана, из Сирии была возвращена очередная группа казахстанских граждан, преимущественно женщин и детей. Самолет приземлился в аэропорту города Актау.

Скриншот с youtube.com

Это беспрецедентная по своему масштабу спецоперация, благодаря которой удалось эвакуировать из зоны вооруженного конфликта 59 женщин и 156 детей. 18 из них являются сиротами. Несколько детей были доставлены в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий. Также доставлены 16 участников международных террористических организаций.

Скриншот с youtube.com

Среди возвращенных есть молодая 23-летняя женщина с новорожденным на руках, которому на момент прибытия в Актау было всего лишь семь дней от роду. По ее словам, двое других ее детей и муж погибли в Сирии.

В данный момент прибывшие женщины и дети находятся в специализированном карантинном центре под наблюдением врачей и психологов.

Скриншот с youtube.com

Спецоперация получила кодовое название "Жусан-2". Это уже вторая такая гуманитарная акция в Казахстане. Первая прошла в январе этого года по поручению Елбасы, тогда были возвращены 47 казахстанцев, в том числе 30 детей, то есть меньше в пять раз, чем в этот раз. Меры по возвращению казахстанских граждан из Сирии будут продолжены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации казахстанцев из Сирии.

- Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, - подчеркнул Президент.

Токаев также рассказал о положительном эффекте данной работы. По его словам, вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками, дети пошли в школы и детские сады. "Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей, - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации: "Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы". Токаев выразил благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в гуманитарной операции "Жусан-2".

Присвоение высших воинских и специальных званий

В связи с Днем защитника Отечества и Днем Победы ряд генералов и офицеров получили высшие воинские и специальные звания, классные чины.

Классный чин государственного советника юстиции 2 класса присвоен Генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову и заместителю генпрокурора РК Марату Ахметжанову; специальное звание генерал-лейтенанта полиции – председателю Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву и министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву; воинское звание генерал-лейтенанта – заместителю министра обороны РК Муслиму Алтынбаеву; специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны – Азимхану Жусипову; специальное звание генерал-майора национальной безопасности – заместителю председателя КНБ РК Д. Ергожину, Т. Алимжанову, главе Департамента КНБ по Актюбинской области М. Ирменову, начальнику департамента КНБ А. Толеуову, Б. Уалиниязову; специальное звание генерал-майора внешней разведки – заместителю директора Службы внешней разведки РК "Сырбар" Бакытжану Найзабекову; высший квалификационный класс 3 категории – руководителю Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК РК Кайрату Сунтаеву; воинское звание генерал-лейтенанта – А. Халыкову; воинское звание генерал-майора – М. Аймашеву, А. Аширову, Ф. Баденову, А. Жумагалиеву, Т. Каирбекову, Т. Муратбаеву, А. Мустабекову; воинское звание контр-адмирала – главнокомандующему Военно-морскими силами ВС РК Сакену Бекжанову; классный чин государственного советника юстиции 3 класса – председателю Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Кайрату Жакыпбаеву, прокурору Алматы Берику Жуйриктаеву, прокурору Карагандинской области Марату Сексембаеву; специальное звание генерал-майора полиции – начальнику Департамента полиции Туркестанской области Кайрату Далбекову, А. Дусембаеву.

Принявший участие в церемонии вручения высших воинских и специальных званий Президент Токаев отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий является достойной оценкой их труда.

- Защита суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Республики Казахстан – главные ориентиры для нашей армии и силовых структур, - подчеркнул Президент. - Величайшая ответственность за решение этих стратегически важных задач возлагается на командирский корпус – генералов и офицеров. От вашего грамотного руководства зависят состояние дел и качество боевой выучки в войсках и правоохранительных органах. Все ваши силы, знания и опыт должны быть направлены на повышение боеспособности наших Вооруженных Сил, эффективную работу правоохранительных органов и спецслужб по защите правопорядка и конституционного строя.

9 мая на автодороге Петропавловск - Нур-Султан в результате дорожно-транспортного происшествия скончался заместитель акима Акмолинской области Жомарт Нуркенов. Возбуждено дело по статье 345 ч.3 УК РК.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!