Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага - Порошенко.
Фото : tv-zveazda.ru12 мая 2019, 06:01
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко, передает РИА Новости.
По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".
- За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага, - написал Порошенко.
Он добавил, что нынешние украинские военные — "бесстрашные защитники" страны, "закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".
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