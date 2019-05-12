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Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага - Порошенко.

Фото : tv-zveazda.ru12 мая 2019, 06:01

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко, передает РИА Новости.

По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".

- За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага, - написал Порошенко.

Он добавил, что нынешние украинские военные — "бесстрашные защитники" страны, "закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".


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