Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага - Порошенко.

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко, передает РИА Новости.

По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".

- За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага, - написал Порошенко.

Он добавил, что нынешние украинские военные — "бесстрашные защитники" страны, "закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!