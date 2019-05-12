Двое погибли при взрыве в жилом доме в Ростовской области

Существует угроза обрушения здания.

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области, передает ТАСС.

- 00:30 мск (03:30 по времени Нур-Султана) Каменский район, поселок Чистоозерный, получена информация о взрыве бытового газа в двухэтажном 16-квартирном жилом доме. Эвакуированы два человека, доставлены в центральную городскую больницу, по оперативным данным, погиб один человек, - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В результате взрыва произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м.

В администрации Богдановского сельского поселения, куда входит поселок Чистоозерный, ТАСС сообщили, что под завалами ведутся поиски еще одного человека.

Всего эвакуировано 12 человек, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского.

- У нас только одна пострадавшая, бабушка, в тяжелом [состоянии]. Один труп ребенка, девять лет, там, на месте начали разбирать завалы, - сказали агентству в приемном отделении больницы.

Позднее стало известно о гибели еще одного человека. Как рассказали в главке, один человек (девочка 2010 года рождения) скончался в карете скорой помощи.

Пункт временного размещения организован в местной больнице, но пока туда никто не обратился, люди располагаются у родственников. На месте работают 89 человек и 23 единицы техники. Полиция после происшествия начала проверку.

В главке МЧС также рассказали, что конструкции здания обследуют на прочность с помощью комплекса "Стрела-П", который уже направлен на место происшествия. Там отметили, что существует угроза обрушения здания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!