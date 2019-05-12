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Боевых роботов по образу людей и животных планируют разработать в Южной Корее

Применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.

Фото : Pixabay12 мая 2019, 08:36

Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых, передает ТАСС.

- Роботы обладающие биометрическими данными изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность, - цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения. Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.

При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.

Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.


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