Боевых роботов по образу людей и животных планируют разработать в Южной Корее
Применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.
Фото : Pixabay12 мая 2019, 08:36
Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых, передает ТАСС.
- Роботы обладающие биометрическими данными изменят расстановку сил в войне будущего, также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность, - цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения. Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.
При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов. Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.
Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.
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