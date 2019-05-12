Последний День Победы. 95-летний фронтовик скончался в ВКО

Находясь на заслуженном отдыхе, Асылхан Табылдинович многие годы продолжал заниматься общественной работой.

Фронтовик, встретивший победу под Кёнигсбергом, преподаватель русского языка и литературы, основатель и директор Семипалатинского педагогического училища, общественник и мудрый аксакал ушёл из жизни на 96 году жизни, сообщает "Объектив Восток".

Бекбаев Асылхан Табылдинович родился 31 марта 1924 годав ауле Ойкарагай близ села Семёновка Бескарагайского района Павлодарской области в семье крестьянина. Детство его было трудным. В тридцатые годы он испытал на себе тяготы и лишения тех страшных лет, знал не понаслышке, что такое голод и холод.

В 1940 году, после окончания Семеновской семилетней школы, он поступил в Семипалатинский геологоразведочный рабочий факультет. В связи с закрытием факультета вернулся домой, в Семёновку, стал работать начальником Семёновского почтового отделения связи.

Началась война. 20 июня 1942 года Асылхан Табылдинович был призван в армию Бескарагайским районным военным комиссариатом и сразу зачислен курсантом Селищенской военной школы авиационных механиков, которая находилась в Петропавловске Казахской ССР. По окончании школы, в октябре 1943 года, был направлен в 13-й истребительный авиационный полк 6-й гвардейской бомбардировочной дивизии.

С ноября 1944 года в составе 134-го гвардейского авиационного полка 3-го Белорусского фронта Бекбаев А.Т. освобождал от гитлеровцев территории Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. День Победы Асылхан Табылдинович встретил под Кёнигсбергом.

За мужество и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, Асылхан Табылдинович награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, двенадцатью медалями и памятными знаками.

После войны Асылхан Табылдинович окончил полную среднюю школу, Семипалатинский педагогический институт имени Н.К.Крупской, получив специальность учителя русского языка и литературы. Поработав недолго преподавателем русского языка и литературы в педагогическом училище, работал инструктором и методистом-консультантом Семипалатинского обкома партии. В 1963 году Бекбаев А.Т. был назначен директором Семипалатинского педагогического училища, где проработал до 1987 года – ухода на заслуженный отдых.

Труд и общественная деятельность Асылхана Табылдиновича отмечены значками "Отличник просвещения", "Отличник образования Казахстана", многими почётными грамотами и записями в его трудовой книжке.

Являясь почти четверть века директором старейшего в Семипалатинске учебного заведения, Асылхан Табылдинович сделал немало для того, чтобы Семипалатинское педагогическое училище в полной мере соответствовало статусу учебного заведения, дающего базовые знания будущим педагогам. Находясь у истоков вновь открывшегося училища, много сил вложил для становления трудоспособного творчески работающего коллектива, Из года в год рос авторитет училища. Его выпускники трудятся в самых разных уголках Казахстана и далеко за его пределами. Немалая заслуга в этом Бекбаева А.Т. За достижения в деле подготовки педагогических кадров педагогическое училище неоднократно награждалось Переходящим Красными Знаменами Просвещения СССР и Казахской ССР, многие преподаватели были удостоены высоких правительственных наград.

Находясь на заслуженном отдыхе, Асылхан Табылдинович многие годы продолжал заниматься общественной работой: избирался членом президиума городского Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, принимал участие в работе городского музея Боевой Славы, мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, проводимых в военном лицее "Жас-Улан", воинских частях Семипалатинского военного гарнизона, учебных заведениях и школах Семипалатинска. Он также являлся членом городского Совета аксакалов.

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