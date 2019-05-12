Как завершить майские праздники без депрессии

Просмотру отчетов друзей в социальных сетях о проведенных выходных стоит уделять как можно меньше времени, уверен врач.

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями, сообщает РИА Новости.

- Вернуться в рабочее состояние к середине мая гораздо легче, чем к середине января: каникулы заканчиваются, а весна еще продолжается. Мало того, совсем скоро наступит лето, от которого многие ждут не только хорошей погоды, но и очередных отпусков, - заявил он.

Ольховой посоветовал сразу после праздников начать планировать новые поездки – это ожидание новых перспектив быстрее уведет человека от страданий по тому, что прошло безвозвратно.

При этом просмотру отчетов друзей в социальных сетях о проведенных выходных стоит уделять как можно меньше времени, уверен врач.

- Так уж устроен человек, что в сравнении с достижениями других, его собственные кажутся более скромными, что вызывает естественную досаду. Более того, если вам так важно "а как у других", подумайте: а не обесцениваете ли вы свой отдых? Не перечеркиваете ли его?, - пояснил он.

Доктор также советует не увлекаться виртуальным общением, а чаще встречаться с реальными друзьями: это добавит оптимизма и повысит жизненный тонус. Наибольшим терапевтическим эффектом, по его словам, обладают совместные выезды на дачу или просто на природу.



На рабочем месте тоже можно устроить себе небольшую антистрессовую профилактику – например, сходить в летнее кафе в обеденный перерыв или просто перекусить принесенным бутербродом на свежем воздухе.

- Это напомнит, что отдых - не только отпуск и праздники, что каждый день можно устраивать себе маленький праздник, - сказал Ольховой.

Стрессом для человека может стать не только завершение весенних каникул, но и избыток положительных эмоций во время самих праздников, поэтому эксперт советует заранее подготовиться к их завершению.

- Очень важно, как это ни странно звучит, делать "выдох" между праздниками и работой. Дать себе время выспаться, спокойно привести себя в порядок, - заявил он. А если ни один совет не помогает разогнать тоску трудовых будней – стоит подумать о смене работы.

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