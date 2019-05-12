Новый формат работы Специальной мониторинговой группы представили в Алматы

В новый состав Специальной мониторинговой группы вошли авторитетные адвокаты, блогеры, эксперты в области юриспруденции, судебной системы, представители профсоюзов и АНК по Алматы.

В апреле Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы был утвержден новый состав Специальной мониторинговой группы. Председателем был назначен Жазылбеков Нурлан, экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Общественного совета Алматы, сообщает Zakon.kz.

Специальная мониторинговая группа является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Департаменте, в состав которого входят представители общественности, граждане и журналисты. Задачами СМГ является реализация Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, выявление коррупционных рисков и улучшение качества оказания госуслуг.

В новый состав Специальной мониторинговой группы вошли авторитетные адвокаты, блогеры, эксперты в области юриспруденции, судебной системы, представители профсоюзов и АНК по Алматы, которые зарекомендовали себя активными гражданами неравнодушными к проблемам общества.

На очередном заседании был скорректирован план работы СМГ на текущий год. В целях идентификации, а также популяризации работы членов СМГ были изготовлены специальные жилеты, кепки с обозначением эмблемы Агентства. Кроме того, были изготовлены раздаточные материалы (календари, плакаты).

Жители Алматы в случае выявления коррупционных рисков или коррупционных правонарушений могут обратиться в call-центр 1424, или по телефонам 254-90-54, а также на WhatsApp номер 8707-474-1424.

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