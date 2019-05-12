"Чувствую себя, как ученик". Головкин назвал перезагрузкой работу с новым тренером

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) поделился впечатлениями от работы с новым тренером Джонатаном Бэнксом, сообщает Vesti.kz.

Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил в этой должности Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

- Да, это можно назвать перезагрузкой. Новый подход, новая атмосфера. Сейчас в команде новый взгляд на все. Я не могу сказать, что мы шли по неправильной дороге. Мы шли довольно успешно в своей карьере, но здесь появляются другие варианты. Я чувствую себя, как ученик, который "горит" познавать больше, хочет учиться больше и пробовать это все. Есть цель. Не обязательно идти по протоптанной дороге. Можно попробовать другую дорогу, другой подход, - заявил Головкин.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

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